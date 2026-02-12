(ANSA) - ROMA, 12 FEB - L'Arera, autorità di regolazione per l'energia, con uno o più provvedimenti da adottare entro il 28 febbraio prossimo, "definisce le modalità secondo cui siano oggetto di riduzione per l'anno 2026 gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale ai clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno". La misura a favore delle imprese per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas è contenuta nell'articolo 9 della bozza del decreto bollette che dovrebbe andare in cdm la prossima settimana. La riduzione, indica la norma, deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati. (ANSA).