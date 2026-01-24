(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Corte dei Conti svolgerà il suo controllo preventivo soltanto sulla delibera del Cipess sul piano economico del Ponte sullo Stretto, e non sugli atti e documenti collegati. Lo prevede una bozza di decreto legge del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che nomina commissario straordinario del governo per il Ponte sullo Stretto l'amministratore delegato della Società Stretto di Messina Spa, e che l'ANSA ha potuto visionare. L'esistenza della bozza di dl è stata rivelata oggi dalle ong ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf. Il Commissario straordinario, si legge nel documento, "trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) il piano economico-finanziario" del Ponte e "gli ulteriori atti e i documenti" per l'approvazione. "La delibera adottata dal Cipess - prosegue la bozza - è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti... per il controllo preventivo di legittimità". Il dl precisa che "costituisce oggetto esclusivo del controllo preventivo della Corte dei conti la delibera adottata dal Cipess", mentre "restano esclusi dal controllo di legittimità della Corte gli atti e i documenti, presupposti o comunque afferenti al medesimo oggetto del provvedimento sottoposto a controllo". (ANSA).