(ANSA-AFP) - ROMA, 04 GEN - "Avatar: Fuoco e cenere" ha superato il traguardo di 1 miliardo di dollari al botteghino globale, mantenendo il primo posto nelle sale nordamericane con altri 40 milioni di dollari di incassi, secondo le stime del settore pubblicate domenica. Il terzo capitolo della serie campione d'incassi del regista James Cameron ha incassato 306 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada, e altri 777 milioni di dollari all'estero, portando il totale a 1,08 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Exhibitor Relations. "Fuoco e cenere" è il quarto film di Cameron a superare il traguardo di 1 miliardo di dollari, dopo il primo film della serie "Avatar" e "Titanic". Al secondo posto in Nord America si è classificato "Zootropolis 2", il film d'animazione Disney in lizza per l'Oscar, con 19 milioni di dollari. Il suo totale globale ammonta ora a quasi 1,6 miliardi di dollari. Al terzo posto, con 14,9 milioni di dollari, si è classificato "The Housemaid" della Lionsgate, una versione cinematografica del romanzo best-seller di Freida McFadden che racconta la storia di una giovane donna (Sydney Sweeney) assunta da una coppia benestante (Amanda Seyfried e Brandon Sklenar) con oscuri segreti. "Marty Supreme, Il dramma sportivo in costume di A24 con Timothée Chalamet si è classificato al quarto posto con 12,6 milioni di dollari. "Anaconda", la nuova commedia d'azione con Paul Rudd e Jack Black nei panni di amici che cercano di rilanciare il film horror originale del 1997, si è classificata al quinto posto con 10 milioni di dollari. A completare la top 10 troviamo: "SpongeBob: Alla ricerca di SquarePants" (8,2 milioni di dollari), "David" (8 milioni di dollari), "Song Sung Blue" (5,8 milioni di dollari), "Wicked: For Good" (3,3 milioni di dollari), "Five Nights at Freddy's 2" (2,7 milioni di dollari). (ANSA-AFP).