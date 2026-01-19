(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Continua la supremazia al box office di Checco Zalone e del suo Buen Camino che ha superato ormai i 70 milioni di incasso (70.183.458), diventando la pellicola con il maggiore incasso di sempre in Italia, confermandosi al top degli incassi del weekend, secondo le rilevazioni Cinetel, con 3 milioni 580mila euro alla quarta settimana di programmazione. Al secondo posto si inserisce il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino, La Grazia, che con 2 milioni 679mila euro fa segnare la migliore apertura di sempre per un film del regista napoletano. In quattro giorni in sala, il film ha raggiunto un incasso complessivo di 2.679.736 euro (2.307.865 euro più i 371.871 delle anteprime,) entrando direttamente nella top 5 dei maggiori incassi italiani della stagione. Cerca di difendersi Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron è terzo con 702mila euro e un totale in cinque settimane di 24 milioni 733mila di euro. Debutta in quarta posizione la commedia italiana a episodi Prendiamoci una pausa, con tre generazioni di attori popolari come le tre età delle coppie descritte, con 673mila euro. Scivola di due gradini ed è quinto il legal movie storico Norimberga con Russell Crowe, che incassa 572mila euro, portando il totale in cinque settimane a 7,8 milioni (7.864.743), seguito da Una di famiglia di Paul Feig, con 558mila euro (2.987.511 in tre settimane). Il thriller sociale di Park Chan-wook, No Other Choice, incassa 387.367mila euro ed è settimo (meno tre posizioni rispetto a una settimana fa) con un totale di 2.553.788 in venti giorni. Conquista al debutto l'ottava piazza 28 anni dopo: Il tempio delle ossa con Ralph Fiennes, terzo capitolo della saga dell'horror d'autore, con 362mila euro. Chiudono la top ten Spongebob. Un'avventura da pirati, che scivola di tre gradini, con 266mila (3.432.958 in tre settimane). Tre posizioni in meno anche per il film Disney Zootropolis 2, decimo con 235mila (in otto settimane di programmazione ha accumulato 18 milioni 827mila). Segno meno per gli incassi totali: 10.632.918, pari al 9% in meno rispetto a una settimana fa. Variazione positiva invece rispetto allo stesso periodo di un anno fa, quando l'incasso registrato era stato di 9.661.291 (+10.11%). (ANSA).