(ANSA) - CALTANISSETTA, 12 NOV - I carabinieri del Ros hanno eseguito, questa mattina, in provincia di Roma, sei decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Caltanissetta nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Le perquisizioni hanno riguardato, tra l'altro, locali nella disponibilità dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, del pentito Salvatore Contorno, della collaboratrice di De Gennaro Donatella Peruzzi, dell'addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli e dell'ex collaboratore di De Gennaro Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia. L'attività investigativa, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, punta a fare luce sulle possibili responsabilità di appartenenti ad apparati istituzionali, subordinati all'ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio e nella scomparsa dell'agenda rossa. (ANSA).