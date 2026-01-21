(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Le Borse in Asia sono salite, mostrando una certa distanza dalla questione Groenlandia e i future sugli indici europei (Eurostoxx 50 +0,08%) sono in rialzo dopo due giorni di forti vendite. Il Presidente Trump si sta recando al World Economic Forum di Davos e ha accennato alla possibilità di una qualche forma di accordo con l'Europa. Questo potrebbe lasciare spazio a un rimbalzo anche negli Usa (future sul DJ +0,2%, sul Nasdaq +0,4%). Il dollaro è rimasto pressoché invariato; dopo i dati contrastanti sull'inflazione nel Regno Unito la sterlina è scesa ai minimi (0,744 dollari); l'oro continua la sua ascesa, salendo di oltre 100 dollari a un nuovo record e l'argento è stabile. Sui listini azionari il settore del lusso sarà al centro dell'attenzione all'apertura dei mercati, dopo i dati positivi sulle vendite di Burberry, è atteso un rimbalzo tecnico anche per Lvmh dopo il tonfo delle scorse sedute. (ANSA).