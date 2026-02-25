(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Borse di Asia e Pacifico in rialzo con Tokyo (+2%) e Seul (+1,9%) che hanno raggiunto livelli record grazie alla forza dei titoli tecnologici che ha favorito anche Hong Kong (+0,69%). Sui listini si sono attenuati i timori sugli effetti dell''Intelligenza artificiale mentre l'attenzione del mercato si sposta sui conti di Nvidia. Sui massimi anche Sydney (+1,3%) con i forti utili registrati da Woolworths, che ha un peso rilevante nell'indice e hanno aiutato i mercati a superare i dati sull'inflazione di gennaio, superiori alle attese. Bene anche le Piazze cinesi (Shanghai +0,72%, Shenzhen +1,2%) che hanno ampliato i guadagni dopo il ritorno dalle vacanze del Capodanno lunare. In queto contesto le Borse europee sono attese positive, così come lo sono i future su Wall Street. Tra i macro è in agenda l'inflazione dell'area euro. (ANSA).