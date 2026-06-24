(ANSA) - TOKYO, 24 GIU - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco mossa, dopo la chiusura contrastata degli indici azionari statunitensi, con la tecnologia maglia nera della seduta, in attesa di nuove indicazioni sul comparto dai risultati di Micron Technology. In apertura il listino Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,06% a quota 69.832,25 e un guadagno di 43 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 161,50, nonostante le premesse di un possibile intervento delle autorità monetarie per arrestare fase di debolezza, e sull'euro a 184,60. (ANSA).