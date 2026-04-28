- TOKYO, 28 APR - La Borsa di Tokyo apre all'insegna della cautela, dopo aver aggiornato il record ieri, terminando per la prima volta sopra il livello di 60mila punti, con gli investitori che guardano alla mancata evoluzione delle trattative tra Iran e Stati Uniti nel conflitto in Medio Oriente e con le quotazioni del petrolio Brent che tornano a sfiorare i 110 dollari al barile. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna quota 60.534,93. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 159,30, così come sull'euro, a 186,70.