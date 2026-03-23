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(ANSA) - TOKYO, 23 MAR - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in calo, dopo il lungo ponte di vacanza, in scia alla contrazione degli indici azionari Usa mentre non si attenua l'intensità del conflitto in Medio Oriente con le nuove minacce del presidente americano Donald Trump di bombardare le infrastrutture energetiche dell'Iran se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto al transito, e con le quotazioni del petrolio stabili sopra i 100 dollari al barile. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,67% a quota 52.478,88, con una perdita di 893 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a 159,70, ed è stabile sull'euro, a 183,80. (ANSA).