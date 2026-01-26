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(ANSA) - TOKYO, 26 GEN - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in calo, penalizzata dal netto rafforzamento dello yen che pesa sul comparto dell'export, dopo gli avvertimenti della premier nipponica Sanae Takaichi su un possibile intervento delle autorità monetarie per arrestarne la progressiva debolezza. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,47% a quota 53.053,29, con una perdita di 793 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica tratta sul dollaro poco sopra a 155, dopo aver sfiorato 160 nei scorsi giorni scorsi a ridosso della riunione della Bank of Japan, e sull'euro, a 183,70. (ANSA).