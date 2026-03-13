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(ANSA) - TOKYO, 13 MAR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, seguendo la correzione degli indici azionari Usa, con l'attenzione che si concentra sulle quotazioni del petrolio, in riferimento alla guerra in Iran, e l'attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti. In apertura il Nikkei segna una flessione dell'1,40%, a quota 53.688,23, con una perdita di 764 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza leggermente sul dollaro, poco sopra a 159, e sull'euro a un livello di 183,30. (ANSA).