(ANSA) - TOKYO, 08 SET - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in col segno meno, orfana delle indicazioni da Wall Street, ieri chiusa per il giorno di festività nazionale, appesantita dai timori di una escalation del conflitto in Medio Oriente mentre i prezzi del petrolio tornano ai massimi in sei settimane, sopra i 97 dollari al barile, e i rendimenti sui mercati obbligazionari mostrano nuovi preoccupanti rialzi. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,87% a quota 65.821,88, e una perdita di 577 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a 153,80, e a 178,80 sull'euro. (ANSA).