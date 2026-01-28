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(ANSA) - TOKYO, 28 GEN - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in calo, in scia alla chiusura contrastata degli indici azionari statunitensi e al recente apprezzamento dello yen, che limita la sostenibilità dell'export. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,58% a quota 53.024,52, con una perdita di 309 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica scambia sui massimi da ottobre sul dollaro, a un livello di 152,50, ed è stabile sull'euro, a 183,20. (ANSA).