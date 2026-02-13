(ANSA) - TOKYO, 13 FEB - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno meno, in scia alla correzione degli indici azionari statunitensi - con la performance negativa della tecnologi - e i timori sulle spese considerate eccessive sul comparto dell'intelligenza artificiale (Ai). Il Nikkei arretra dal record e segna una flessione dello 0,57% a quota 57.309,96, con una perdita di 329 punti. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase di apprezzamento sul dollaro, a 152,90, e anche sull'euro, a 181,50. (ANSA).