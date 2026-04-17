- TOKYO, 17 APR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo che il Nikkei si è assestato sui massimi di sempre e mentre prevale l'ottimismo sul proseguimento delle trattative Iran-Usa per un accordo sulla guerra in Medio Oriente. In apertura l'indice di riferimento della piazza giapponese segna una flessione dello 0,41% a quota 59.271.41, con una perdita di 246 punti. Sul fronte monetario lo yen si svaluta sul dollaro a 159,20 e sull'euro a 187,50.