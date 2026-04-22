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(ANSA) - TOKYO, 22 APR - La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno, in scia al ritracciamento degli indici azionari Usa, mentre aumenta l'incertezza sull'esito dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, nel conflitto in Medio Oriente, dopo l'estensione della tregua decisa dal presidente Usa Donald Trump, con il prezzo del petrolio Brent che tratta sotto i 95 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna una flessione dello 0,35%, a quota 59.143, con una perdita di 206 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 159,20, ed è poco variato sull'euro a 187,10.