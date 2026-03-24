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(ANSA) - TOKYO, 24 MAR - La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni in rialzo, in scia alla ripresa dei mercati azionari Usa grazie ai segnali di ottimismo dopo le parole del presidente americano Donald Trump sui negoziati in corso con l'Iran e la possibile cessazione delle ostilità nel conflitto in Medio Oriente. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dell'1,73% a quota 52.409,09, con un guadagno di 893 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a 158,50, ed è stabile sull'euro, a 183,90. (ANSA).