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(ANSA) - TOKYO, 03 FEB - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al rialzo delle piazze azionarie Usa, mentre si attenuano le tensioni sul commercio internazionale, dopo l'accordo tra India e Stati Uniti che vede ridurre i dazi dell'amministrazione Trump a Nuova Delhi. In apertura il Nikkei segna un progresso dell'1,29%, a quota 53.333,18, con un guadagno di 678 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro, a un valore di 155,50, mentre guadagna terreno sull'euro a 183,40. (ANSA).