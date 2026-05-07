- TOKYO, 07 MAG - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, dopo i tre giorni consecutivi di festività nazionale per il periodo della 'Golden Week', in scia all'accelerazione degli indici azionari Usa e al ridimensionamento delle quotazioni del petrolio Brent, mentre proseguono le negoziazioni tra Iran e gli Stati Uniti per trovare un accordo nella guerra in corso in Medio Oriente. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dell'1,20% quota 60.229,42, con un guadagno di 716 punti. Sul fronte dei cambi lo yen continua a rivalutarsi sul dollaro, a 156,40, sulle aspettative di ulteriori interventi delle autorità monetarie nipponiche per arginare il deprezzamento della divisa, e sull'euro, a 183,70.