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(ANSA) - TOKYO, 17 SET - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, trainata dagli acquisti sulla tecnologia, e dopo la graduale flessione dei prezzi petroliferi, in attesa della riunione della Banca del Giappone (Boj) che si concluderà domani. L'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,98% a quota 64.548,77, con un guadagno di 625 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 155,90, a seguito del rialzo dei tassi di interesse deciso ieri dalla Federal Reserve, mentre si rafforza sull'euro, a un livello di 178,90. (ANSA).