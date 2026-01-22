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(ANSA) - TOKYO, 22 GEN - La Borsa di Tokyo tenta un recupero dopo le cinque sessioni consecutive in calo, mentre si attenuano i timori di uno scontro commerciale tra Europa e Stati Uniti a seguito delle ultime aperture del presidente americano Donald Trump sulla Groenlandia. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,95% a quota 53.274,43, con un guadagno di 499 punti. Sul fronte valutario lo yen si deprezza leggermente sul dollaro, a 158,30, mentre guadagna terreno sull'euro, poco sotto a 185. (ANSA).