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(ANSA) - TOKYO, 18 MAR - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, dopo quattro sessioni consecutive in negativo, trainata dalla ripresa degli indici azionari Usa, con le quotazioni del petrolio intorno ai 100 dollari, mentre non si attenua l'incertezza sull'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,87% a quota 54.166,24, con un guadagno di 465 punti. Sul mercato dei cambi lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 158,80, mentre si svaluta sull'euro, a 183,30. (ANSA).