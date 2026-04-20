(ANSA) - TOKYO, 20 APR - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, nonostante il recente esacerbarsi delle tensioni tra Tehran e Washington sul transito delle navi nello Stretto di Hormuz, dopo il sequestro di una nave cargo iraniana che stava tentando di forzare il blocco da parte degli Stati Uniti; una dinamica che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio Brent di quasi il 7%, superando i 95 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,84%, a quota 58.969.40, con un guadagno di 361 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 159,10, e sull'euro poco sopra a un livello di 187.