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(ANSA) - TOKYO, 24 SET - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, tentando un recupero in seguoto al lungo periodo di vacanza della Silver Week, nonostante la correzione degli indici azionari statunitensi, dopo che i rendimenti dei bond decennali sul mercato obbligazionario Usa raggiungono i massimi dal 2007. Il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,69% a quota 65.465,06, con un guadagno di 446 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, a 158,20, e sull'euro, a un valore di 180,10. (ANSA).