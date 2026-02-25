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(ANSA) - TOKYO, 25 FEB - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi, con la tecnologia in evidenza sulle aspettative di un consolidamento degli investimenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,62%, a quota 57.678,43, e un guadagno di 357 punti. Sul fronte valutario lo yen tratta poco sotto a un livello di 156 sul dollaro, e perde terreno sull'euro a 182,60. (ANSA).