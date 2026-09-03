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(ANSA) - TOKYO, 03 SET - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, seguendo l'accelerazione degli indici azionari Usa grazie al contenimento dei rendimenti sul mercato obbligazionario e malgrado l'incertezza geopolitica nel conflitto in Iran, con la risalita del prezzo del petrolio ancora sopra i 95 dollari al barile. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,54% a quota 64.674,23, con un guadagno di 348 punti. Sul fronte dei cambi lo yen inverte la fase di indebolimento sul dollaro, in prospettiva di un aumento dei tassi di interesse della Banca del Giappone (Boj) a metà mese, trattando a 158,80, così come sull'euro, poco sopra a 184. (ANSA).