(ANSA) - TOKYO, 24 APR - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, dopo l'estensione della tregua nelle ostilità tra Israele e Libano, nel conflitto in Medio Oriente, e nonostante il ribasso degli indici azionai Usa, appesantiti dalla tecnologia, con il prezzo del petrolio Brent che si mantiene sopra i 100 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,49%, a quota 59.429,85, con un guadagno di 289 punti. Sul mercato valutario lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 159,70, ed è debole sull'euro a 186,60. (ANSA).