(ANSA) - TOKYO, 12 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, dopo il giorno di festività nazionale di ieri, malgrado la correzione degli indici azionari Usa. Il listino di riferimento Nikkei aggiorna nuovamente il record e segna un progresso dello 0,41% a quota 57.886,14, con un guadagno di 235 punti, sulle aspettative di ulteriori stimoli fiscali da parte della premier Sanae Takaichi. Sul mercato valutario lo yen inverte la marcia e torna a guadagnare terreno, sul dollaro a 153,10 e sull'euro a 181,80. (ANSA).