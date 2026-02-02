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(ANSA) - TOKYO, 02 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in aumento, malgrado la correzione degli indici azionari Usa, dopo la discesa delle quotazioni dell'oro, e in attesa delle nuove indicazioni dalla attività manifatturiera in Cina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,34%, a quota 53.504,54, con un guadagno di 181 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a perdere terreno sul dollaro, a un livello di 154,70 e a 183,90 sull'euro. (ANSA).