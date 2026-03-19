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(ANSA) - TOKYO, 19 MAR - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in sostenuto calo, seguendo la netta flessione degli indici azionari Usa, a fronte del progressivo aumento dei costi energetici causati dal conflitto in Medio Oriente e in attesa della decisione della Banca centrale del Giappone (Boj) prevista oggi. Il listino di riferimento Nikkei segna un ribasso dell'1,68% a quota 54.309,53, con una perdita di 929 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro a 159,70 e sull'euro a 183,20. (ANSA).