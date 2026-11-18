(ANSA) - TOKYO, 18 NOV - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in aumento dopo le vendite delle sedute precedenti, grazie all'effetto Nvidia, dopo che il colosso dei chip ha battuto le stime sugli utili con la trimestrale e ha migliorato la guidance sui ricavi per il trimestre in corso, alimentando le speranze di un rimbalzo dei titoli legati ai semiconduttori. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,25% a quota 59.085,20, con un guadagno di 225 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 159,50, mentre si rafforza sull'euro a 175,20. (ANSA).