(ANSA) - TOKYO, 23 GEN - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in leggere rialzo, in scia ai segnali di ottimismo che arrivano dalle principali piazze azionarie in Europa e Stati Uniti, mentre si tenta di trovare un accordo con l'amministrazione Trump sulla sovranità della Groenlandia. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,25% a quota 53.823,92, con un guadagno di 135 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta nuovamente sul dollaro a 158,50, in attesa dell'esito della riunione della Bank of Japan - dove è previsto un nulla di fatto -, e torna a deprezzarsi anche sull'euro, a 186,20. (ANSA).