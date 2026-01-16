(ANSA) - TOKYO, 16 GEN - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in leggero ribasso, frenata dal processo di rivalutazione dello yen, e nonostante il tentativo di recupero della tecnologia sul listino Usa del Nasdaq. L'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,21% a quota 54.087,12, e una perdita di 89 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica scambia a 158,50 sul dollaro, rafforzandosi dai minimi in quasi due anni, e sull'euro poco sopra a un livello di 184. (ANSA).