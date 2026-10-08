(ANSA) - TOKYO, 08 OTT - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno meno, penalizzata dalla correzione a Wall Street, dopo il balzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro, mentre torna sotto pressione il comparto della tecnologia - con le vendite che riguardano i titoli dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale a fronte delle incognite sula sostenibilità dei finanziamenti. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un calo dello 0,26% a quota 69.855,66, e una perdita di 180 punti. Sul mercato valutario prosegue l'apprezzamento dello yen sul dollaro, a 157,90, e sull'euro, a 176,70. (ANSA).