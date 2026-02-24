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(ANSA) - TOKYO, 24 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, dopo la giornata di festività nazionale ieri, in scia alla correzione degli indici azionari statunitensi, con i rinnovati timori di un inasprimento delle tensioni sul commercio globale, a fronte delle nuove tariffe decise dall'amministrazione Trump. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,14%, a quota 56.746,56, e una perdita di 79 punti. Sul fronte valutario lo yen si rafforza a 154,70 sul dollaro, ed è stabile sull'euro a 182,40. (ANSA).