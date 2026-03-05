(ANSA) - TOKYO, 05 MAR - La Borsa di Tokyo apre oggi in forte rialzo dopo i recenti ribassi, in scia alla ripresa mostrata dagli indici azionari a Wall Street e dal listino della tecnologia e malgrado l'aumento delle quotazioni del petrolio. Dopo i primi scambi, l'indice Nikkei avanza del 3,70% a quota 56.262 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza leggermente sul dollaro a un livello di 156,80 e sull'euro a 182,40. L'indice di riferimento sudcoreano Kospi è salito repentinamente stamattina rimbalzando di oltre l'11%. All'apertura delle contrattazioni asiatiche di oggi i prezzi del petrolio sono balzati di circa il 2%, a fronte delle persistenti preoccupazioni legate al conflitto in Medio Oriente e al blocco dello Stretto di Hormuz. Il prezzo del greggio West Texas Intermediate (Wti) è salito dell'1,82%, attestandosi a 76,02 dollari al barile. (ANSA).