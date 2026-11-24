(ANSA) - TOKYO, 24 NOV - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in forte rialzo dopo la festività nazionale di ieri, trainata dal rimbalzo dei titoli tecnologici e dei semiconduttori dopo il rally del titolo Nvidia al Nasdaq e il ritorno del suo ceo Jensen Huang - che ha riacceso l'interesse degli investitori sul comparto. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso del 3,05% a quota 58,159. Sul mercato valutario lo yen prosegue la manovra di rafforzamento, sul dollaro a 158,80 e sull'euro a 173,20. (ANSA).