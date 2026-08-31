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(ANSA) - TOKYO, 31 AGO - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in ribasso, a causa della instabilità geopolitica dopo i nuovi bombardamenti statunitensi in Iran che aprono alla possibilità di una nuova escalation in Medio Oriente e la risalita dei prezzi del greggio. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,09% a quota 65.680,83, con una perdita di 724 punti. Sul fronte valutario lo yen rimane debole sul dollaro, a un livello di poco superiore a 160, rendendo di fatto vano l'intervento congiunto Giappone-Usa di fine luglio a sostegno della valuta, e sull'euro a 185,50. (ANSA).