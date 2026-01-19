(ANSA) - TOKYO, 19 GEN - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, in attesa delle indicazioni della crescita in Cina nel quarto trimestre, e l'inasprirsi delle tensioni diplomatiche tra Unione europea e gli Stati Uniti, dopo le minaccie dell'amministrazione Trump sulla possibile annessione della Groenlandia. L'indice Nikkei cede l'1,03% a quota 53.383,16, con una perdita di 553 punti. Sul mercato valutario lo yen continua a rafforzarsi sul dollaro a 157,60, e sull'euro a un livello di 183,20. (ANSA).