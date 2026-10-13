(ANSA) - TOKYO, 13 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso dopo la festività nazionale di ieri, frenata dalle vendite sui titoli dei semiconduttori al listino Nasdaq e in attesa delle indicazioni dalle trimestrali con i risultati dei colossi bancari. Pesa anche la tensione in Medio Oriente, che spinge al rialzo il prezzo del greggio Brent oltre i 105 dollari al barile. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,78% a quota 68.492,11, segnando una perdita di 538 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 158,40, e si rafforza sull'euro, a 176,80. (ANSA).