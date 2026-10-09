(ANSA) - TOKYO, 09 OTT - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in territorio negativo, trascinata dal ribasso dei titoli tecnologici statunitensi e l'incertezza per le tensioni in Medio Oriente, con il rialzo del petrolio che rafforza i timori sui costi e sull'inflazione. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,61% a quota 68.621,34, segnando una perdita di 420 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, poco sopra a 158, e sull'euro, a 177,20. (ANSA).