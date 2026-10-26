La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in calo, in scia alla correzione degli indici statunitensi, a causa dei timori per il caro greggio dovuti all'instabilità geopolitica, e le preoccupazioni sul futuro degli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,39% a quota 62.451,33, con una perdita di 241 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a un valore di poco superiore a 157, e sull'euro, a 176,10. (ANSA).