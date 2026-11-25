(ANSA) - TOKYO, 25 NOV - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno meno, in scia alla correzione del comparto tecnologico a Wall Street e le prese di profitto dopo il forte rialzo della vigilia, mentre riappare all'orizzonte una nuova offensiva commerciale del presidente americano Donald Trump sul fronte dei semiconduttori. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,36% a quota 58.433,83, con una perdita di 210 punti. Sul mercato valutario lo yen interrompe temporaneamente la fase di rafforzamento sul dollaro, trattando a 159,20, in attesa dai dati sull'inflazione e i consumi Usa previsti oggi, e sull'euro a 174,50. (ANSA).