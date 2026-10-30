(ANSA) - TOKYO, 30 OTT - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, penalizzata dal ribasso dei tecnologici a New York, a fronte delle vendite su Amazon e Intel nelle contrattazioni after-hours e in attesa dell'esito della riunione della Bank of Japan (Boj) che terminerà oggi. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,31% a quota 64.461,39, con una perdita di 198 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 157,80, mentre si rafforza sull'euro, a 175,50. (ANSA).