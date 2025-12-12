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(ANSA) - TOKYO, 12 DIC - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in rialzo, seguendo l'aggiornamento del record dell'indice Dow Jones negli Stati Uniti, dopo la terza riduzione dell'anno dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, e malgrado la frenata del comparto della tecnologia. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,69% a quota 50.495,44, con un guadagno di 346 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 155,60, mentre perde terreno sull'euro a 182,80. (ANSA).