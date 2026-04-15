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- TOKYO, 15 APR - La Borsa di Tokyo consolida i guadagni delle ultime sedute, quando prevale ottimismo per una soluzione del conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti malgrado lo stallo attuale nello Stretto di Hormuz, mentre il petrolio Brent prosegue la fase ribassista trattando sotto i 95 dollari al barile. In apertura l'indice Nikkei segna un progresso dello 0,64% a quota 58.247.77, con un guadagno di 370 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si apprezza leggermente sul dollaro a 158,80 e si svaluta sull'euro a 187,30.