(ANSA) - TOKYO, 19 FEB - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in territorio positivo, prendendo spunto dalla accelerazione degli indici azionari statunitensi, e la ripresa della tecnologia. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,46%, a quota 57.406,12, e un guadagno di 262 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna a svalutarsi, sulle aspettative di nuove politiche fiscali accomodanti del governo della premier Sanae Takaichi, trattando a 154,60 sul dollaro, e sull'euro a 182,30. (ANSA).