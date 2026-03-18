(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Borse asiatiche in deciso rialzo al traino dei titoli tecnologici, spinti dalle previsioni ottimistiche del ceo di Nvidia, Jensen Huang, sulle vendite in Cina e dalla riscoperta di un settore più al riparo di altri dalle turbolenze in Medio Oriente. Seul, il listino più esposto ai produttori di chip e al tech, avanza del 5%, seguito da Tokyo (+2,9%). Più contenuti i rialzi a Hong (+0,8%), Sydney (+0,3%), Shanghai (+0,3%) e Shenzhen (+0,2%). Positivi anche i future sull'Europa, con l'Euro Stoxx 50 che sale di quasi l'1%, e quelli su Wall Street, che avanzano di oltre mezzo punto percentuale, in vista della posizione che adotterà questa sera la Fed sui tassi alla luce del contesto geopolitico. Resta alta l'attenzione sulla situazione mediorientale, dove l'accordo tra l'Iraq e la Turchia per l'export di petrolio, aggirando lo stretto di Hormuz, allenta la pressione sul greggio. Il Wti cede il 3,3% a 93 dollari al barile e il Brent perde il 2% a 101,5 dollari. L'oro, in lieve rialzo (+0,22%), si mantiene sopra i 5.000 dollari l'oncia, mentre il calo del greggio, allentando i timori di inflazione, sostiene i titoli di Stato, con i rendimenti dei Treasury in flessione di 2,5 punti base al 4,17%. (ANSA).