(ANSA) - MILANO, 10 GIU - La volatilità prevale sui mercati che, dopo il rapporto sull'inflazione americana ondeggiano e sperano che il dato induca la Federal Reserve a non aumentare i tassi di interesse quest'anno. Il calo dei future americani si attenua, Londra riduce il calo allo 0,13%, Parigi allo 0,23% e Francoforte allo 0,5%, Milano gira in rialzo dello 0,13 per cento. A Piazza Affari allunga il passo Banco Bpm (+3,14%), rimbalza St (+2,39%), seguita da Poste (+1,8%) e Tim (+1,67%) dopo il rialzo del rating da parte di S&P che segue mosse simili di Moody's e Fitch. (ANSA).